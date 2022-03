Pd: Torino, assegnate deleghe segreteria metropolitana

Il nuovo segretario metropolitano del Pd di Torino, Marcello Mazzù, ha chiuso la lista dei nomi che lo affiancheranno alla guida del partito. Domenico Cerabona sarà il presidente, Marco Titli il vicesegretario, Dario Lorenzoni il coordinatore della segreteria, Giovanni Straniero il portavoce e responsabile comunicazione e rapporti istituzionali, Gianni Ventura il responsabile organizzazione, Andrea Appiano il responsabile dei circoli con deleghe su istruzione e politiche sociali, Gioacchino Cuntrò il tesoriere. Il sindaco di Collegno, Francesco Casciano, avrà la delega agli enti locali. Le altre deleghe sono state assegnate ad Alessia Aragona (ambiente e legalità), Carmen Bonino (salute), Chiara Gaiola (commercio e attività produttive), Laura Pompeo (cultura, turismo, pari opportunità, università e ricerca), Giuseppe Portolese (energie, pianificazione territoriale, sport), Ermanno Torre (transizione ecologica), Katia Venturi (lavoro), Nadia Conticelli (trasporti), Sonia Gagliano (coordinatrice circoli Torino). In segreteria anche Rossana Schillaci, capogruppo in Città Metropolitana, e Carlo Garrone, segretario Giovani Torino. "Un Pd sempre più inclusivo e vicino ai territori - afferma Mazzù - passa anche dalla sinergia con cui sapremo accompagnare le realtà e le esperienze amministrative e politiche comunali in una dimensione concreta e fattiva, pienamente metropolitana". "Il Pd metropolitano - aggiunge Casciano - ha una grande responsabilità: dopo il successo di Torino deve dimostrare in tutti i Comuni della provincia che partire dai bisogni delle persone e' la pietra angolare".