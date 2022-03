Stellantis: Lo Russo, determinati a rivendicare ruolo Torino

"Con il presidente Cirio, oggi pomeriggio, cominceremo a istruire un po' di questioni. Contiamo di incontrare le categorie preliminarmente all'incontro con Tavares e con il presidente Elkann, in maniera tale da portare all'incontro non solo le istanze delle nostre amministrazioni, ma in generale un quadro un po' più allargato". Lo ha affermato il sindaco di Torino Stefano Lo Russo, a proposito dell'incontro che si terrà a Mirafiori il prossimo 28 marzo tra le istituzioni locali e i vertici di Stellantis.

"Mi sembra che ci siano tutti i presupposti politici e istituzionali per fare un buon lavoro, per avere un buon confronto - ha detto Lo Russo, a margine dell'inaugurazione del nuovo Anno accademico dell'Università di Torino - e saremo estremamente determinati nel rivendicare il ruolo che può avere Torino nel piano di sviluppo di Stellantis e soprattutto le vocazioni della nostra città nel campo della transizione ecologica, scientifica, del trasferimento tecnologico dei settori dell'ingegneria, degli enti centrali, tutte quelle che sono le componenti principali soprattutto per quanto riguarda Lo stabilimento di Mirafiori che crediamo possano rappresentare non sono per Torino e per il Piemonte ma in generale anche per il gruppo Stellantis un'opportunità di sviluppo". "Noi faremo la nostra parte - ha proseguito - dovrà fare la sua parte certamente il governo e dovrà ovviamente interloquire con il gruppo Stellantis, perché mettendo insieme le energie e i progetti e soprattutto essendo credibili e seri si possa davvero far diventare Torino uno dei poli del rilancio della transizione ecologica del gruppo Stellantis. Sono ottimista".