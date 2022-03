Stellantis: sindacati incontrano domani Cirio e Lo Russo

Il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, e il sindaco di Torino, Stefano Lo Russo, incontreranno, domani pomeriggio alle 16, nella sede della Regione, i sindacati in vista dell'incontro con il ceo di Stellantis Carlos Tavares e il presidente John Elkann di lunedì a Mirafiori. "Plaudiamo all'iniziativa di Cirio e Lo Russo. E' bene che ci incontrino per raccogliere le nostre proposte, ma non ci facciamo rappresentante da loro con Stellantis. Riteniamo, a 18 mesi dalla nascita del Gruppo, che sia tempo che ci sia un incontro anche con i sindacati", commentano i segretari di Cgil, Cisl e Uil.