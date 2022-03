Stellantis: Airaudo, a Mirafiori si faccia smontaggio batterie

"Stellantis potrebbe realizzare a Mirafiori un'attività di smontaggio delle batterie da riciclare. Renault lo ha fatto in Francia con uno stabilimento che prevede di occupare 3.000 persone nel 2030". Lo ha suggerito Giorgio Airaudo, segretario generale della Cgil Piemonte, nell'incontro tra il presidente della Regione Alberto Cirio, il sindaco Stefano Lo Russo e le parti sociali, per fare il punto in vista dell'appuntamento di lunedì con l'ad di Stellantis Carlos Tavares. "Apprezziamo il metodo, è positivo che il sindaco e la Regione lavorino insieme per rendere conveniente e attrattivo portare investimenti a Torino. Abbiamo sottolineato anche che ci vuole attenzione agli Enti centrali e che bisogna chiedere nuovi prodotti perché con meno di 200.000 vetture lo stabilimento di Mirafiori non sta in piedi" ha aggiunto Airaudo. "È importante che nell'incontro con Tavares emerga l'esigenza di avere a Torino nuovi modelli e nuove produzioni per arrivare alla piena occupazione negli stabilimenti Stellantis e nel suo indotto. Investire sul nostro territorio per Stellantis sarebbe conveniente perché qui abbiamo 120 anni di storia industriale nell'automotive, risorse e competenze professionali diffuse, centri di ricerca e sviluppo di eccellenza, istituzioni di formazione tecnica di alto livello", spiegano il segretario della Fiom Piemonte Valter Vergnano e il segretario della Fiom di Torino Edi Lazzi.