Directa Sim raddoppia risultato netto, 2021 miglior anno

Segna il miglior risultato di sempre il bilancio 2021 di Directa, società di trading online da dicembre quotata su Euronext Growth Milan, approvato oggi dal consiglio di amministrazione. L'utile lordo, pari a 7,4 milioni di euro, sconta integralmente i costi "una tantum" di 1,2 milioni sostenuti dalla società per il processo di quotazione; il risultato netto è pari a oltre 5,2 milioni: più del doppio rispetto al 2020, anno di per sé estremamente positivo. Il patrimonio netto della società si attesta a 26,6 milioni, in aumento di oltre 9 milioni di euro rispetto al 2020, mentre i conti attivi superano la soglia dei 50mila, con un controvalore complessivo degli asset della clientela che raggiunge per la prima volta i 3 miliardi di euro. "Siamo lieti di condividere con chi ha avuto fiducia nella nostra Società il frutto del lavoro e della passione di chi lavora in Directa: sono convinto che chi investe debba essere remunerato - commenta in una nota il presidente di Directa, Massimo Segre -. Directa avrà comunque sempre un approccio prudente, come in tutta la sua storia, per consentire di finanziare la propria crescita ordinaria senza ricorrere a operazioni sul capitale". Il consiglio di amministrazione ha proposto alla prossima Assemblea degli Azionisti la distribuzione di un dividendo pari a euro 0,150 per azione.