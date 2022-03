Stellantis: Tavares incontra sindacati il 31 marzo a Torino

L'amministratore delegato di Stellantis, Carlos Tavares, incontrerà i sindacati giovedì 31 marzo, dalle 8 alle 9, alle Officine 83 Centro Stile di via Plava a Torino. Lo rende noto la Fim Cisl. "Per noi è un importante segnale ed e' una positiva disponibilità a confrontarsi con noi per il futuro e le prospettive degli stabilimenti italiani e la messa in sicurezza occupazionale, partendo dal recente piano industriale di Stellantis", commentano Ferdinando Uliano, segretario nazionale della Fim Cisl, e Roberto Benaglia, segretario generale della Fim.