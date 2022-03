Stellantis: Tavares, a Mirafiori anche nuovi business green

"Ci saranno annunci non solo sulla produzione ma anche su nuovi business relativi all'economia circolare". Così l'ad di Stellantis, Carlos Tavares, parlando con i giornalisti del futuro di Mirafiori. "Con Cirio e Lo Russo abbiamo avuto un ottimo incontro, ci sono idee concrete per rendere redditizio il futuro dell'azienda, in un paio di mesi si materializzeranno - aggiunge -. Non cerchiamo titoli sui giornali, ma un progetto da costruire. Sono ottimista, ma dobbiamo lavorare perché le idee si concretizzino. Ci muoviamo passo per passo per creare le condizioni per il successo dell'azienda lavorando con i governi locali".