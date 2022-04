Stellantis: roadmap obiettivo zero emissioni carbonio 2038

Stellantis ha pubblicato oggi, a un anno dalla costituzione della società, il suo primo bilancio di Responsabilità Sociale d'Impresa, che indica nel dettaglio l'efficacia delle sue performance del 2021 nei parametri chiave. Inoltre, delinea la roadmap dettagliata per la sostenibilità, che include l'impegno per il raggiungimento delle zero emissioni di carbonio entro il 2038. Mettendo al centro l'azione e i progressi fatti, il bilancio - si legge in una nota - sottolinea i passi avanti di Stellantis nella creazione e nella condivisione di valore con i suoi dipendenti, clienti, partner commerciali, le comunità in cui opera e altri stakeholder. "Gestire un business in modo responsabile e' la chiave per la nostra sostenibilità a lungo termine. L'esecuzione del nostro piano strategico Dare Forward 2030, che consente di raggiungere il carbonio netto zero in tutta la nostra catena del valore entro il 2038, dà a Stellantis un ruolo di leadership nella decarbonizzazione del settore" ha detto Carlos Tavares, ceo di Stellantis. "Il nostro approccio alla responsabilità sociale d'impresa inquadra le nostre decisioni per portare valore aggiunto alle persone, al pianeta e a Stellantis".