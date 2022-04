Torna lo sceriffo

Dicono che... l’abbandono della stella di sceriffo per il più tranquillo ruolo di commissario abbia giovato ad Alessandro “Ronny” Rolando, leghista di lungo corso e assessore di brevissima carriera, tanto da essere nuovamente in lista per le comunali di Alessandria. Quasi un lustro è passato da quelle troppo scenografiche interpretazioni del suo ruolo di titolare della sicurezza nell’appena insediata giunta a trazione leghista con sindaco il ricandidato Gianfranco Cuttica. Modi da sceriffo avevano creato non poco imbarazzo e così Rolando aveva fatto un passo indietro dimettendosi. Dalla strada alla scrivania, come nella miglior tradizione dei film d’azione. Da sceriffo a commissario (del partito in Valle Scrivia) e responsabile amministrativo per il Carroccio mandrogno, la nuova vita politica di “Ronny” che ci riprova. Avrà appeso definitivamente la stella al chiodo?