Cisl: congresso Fim a Torino dal 20 aprile con tre ministri

Dopo oltre 1000 congressi aziendali e 68 regionali e territoriali che hanno visto tutta la Fim Cisl impegnata da novembre dello scorso anno a oggi, i giorni 20, 21 e 22 aprile il percorso congressuale dei metalmeccanici Cisl arriverà alla conclusione con il ventesimo congresso nazionale dal titolo: "Partecipiamo per più lavoro giusto" che si terrà a Torino presso il Centro Congressi Lingotto. Dopo i saluti del sindaco Stefano Lo Russo, aprirà i lavori il 20 alle 10.30 il segretario generale Fim Cisl Roberto Benaglia con la relazione della segretaria nazionale a cui seguiranno gli interventi della ministra delle Pari Opportunità e Famiglia Elena Bonetti e del ministro del lavoro Andrea Orlando; nel pomeriggio è previsto il video messaggio del Commissario Europeo alle Attività Economiche Paolo Gentiloni e chiuderà la giornata Luigi Sbarra, segretario generale Cisl. Il 22 invece, dopo il saluto del presidente della Regione Alberto Cirio, ci saranno i video messaggio del ministro dello Sviluppo Economico Giancarlo Giorgetti e del segretario generale Ces Luca Visentini. L'ultima giornata sarà dedicata a un ricordo di Pierre Carniti affidato a Bruno Manghi e si concluderà con l'elezione del segretario generale, la segreteria nazionale e tutti gli altri organismi. "Abbiamo scelto Torino per il nostro Congresso nazionale - spiega Benaglia - perché proprio in questa città la Fim nel lontano 1954 aveva celebrato il suo secondo congresso nazionale e, come allora, Torino è città simbolo dei metalmeccanici, impegnati nelle transizioni in atto nel mondo del lavoro e in particolare nell'auto, alla ricerca di un nuovo futuro industriale e occupazionale crocevia di grandi trasformazioni lavorative e sociali", spiega la Fim.