Stellantis: Fiom, silenzio assordante del Governo

È inaccettabile il silenzio del Governo sulla situazione di Stellantis e dell'automotive. Stellantis remunera con 19,15 milioni di euro l'amministratore delegato Carlos Tavares, con 28,8 milioni di euro il cda e distribuisce 3,3 miliardi di euro di dividendi, in un momento di grave crisi del settore automotive e di grande sofferenza per le lavoratrici e i lavoratori del gruppo e di tutta la filiera della componentistica". Lo affermano, in una nota, Michele De Palma, segretario generale della Fiom-Cgil e Simone Marinelli, coordinatore nazionale automotive per la Fiom-Cgil. "Il presidente francese Emmanuel Macron - osservano De Palma e Marinelli - ha duramente criticato la retribuzione dell'ad di Stellantis, mentre il Governo italiano lascia soli le lavoratrici e i lavoratori, che continuano a essere in cassa integrazione nell'incertezza del futuro. La Fiom rilancia la richiesta, già avanzata insieme alle altre organizzazione sindacali e alla Federmeccanica, di un incontro presso la Presidenza del Consiglio con i ministri competenti, al fine di promuovere e rilanciare l'industria dell'auto per la transizione ecologica, salvaguardare l'occupazione e migliorare le condizioni di lavoro ed economiche delle lavoratrici e dei lavoratori".