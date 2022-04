Auto: Stellantis, a marzo -30,3% in Europa

Stellantis ha immatricolato a marzo nell'Unione Europea, Paesi Efta e Regno Unito 203.515 auto, il 30,3% in meno dello stesso mese del 2021. La quota è scesa dal 21% al 18,1%. Nel primo trimestre le immatricolazioni del gruppo sono state 523.977, in calo del 21,7% con la quota in calo dal 21,7% al 19%.