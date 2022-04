Dimissioni patacca

Dicono che… nessuno a Pinerolo lo avesse preso troppo sul serio quando ha annunciato, via facebook le dimissioni. E infatti, come ampiamente preannunciato dallo Spiffero, dopo appena cinque giorni il volubile sindaco Matteo Salvai è già tornato sui suoi passi spiegando che con la maggioranza pentastellata che lo sostiene va tutto bene e che anche la giunta è più compatta che mai. Insomma, avevamo scherzato. Ciò su cui è stato di parola, invece, è il fatto che la squadra di volley cittadina giocherà fuori anche il prossimo anno perché a oggi un piano per riportarla a Pinerolo non c’è nonostante la promozione in A1 e nonostante ci sia un imprenditore che si è offerto di costruire un palazzetto nuovo a sue spese.