Problemi logistici

Dicono che… tra i parlamentari di destra e sinistra abbia provocato un certo malcontento la decisione di celebrare gli Stati generali della logistica il giovedì, quando deputati e senatori sono tradizionalmente impegnati a Roma. Tra i più indispettiti con la giunta regionale, e in particolare con l’assessore ai Trasporti Marco Gabusi, pare ci sia Federico Fornaro che, come senatore alessandrino, avrebbe presenziato volentieri. Una stonatura per chi come Alberto Cirio è sempre tanto attento al bon ton istituzionale.