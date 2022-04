Rifiuti: Città metropolitana Torino adotta il vuoto a rendere

Anche la Città metropolitana di Torino è in campo contro la dispersione dei rifiuti, in particolare i contenitori monouso. L'ente di area vasta ha infatti aderito alla campagna nazionale promossa dall'Associazione Comuni Virtuosi, "A buon rendere - Molto più di un vuoto", basata sul concetto di vuoto a rendere e non a perdere. "Con la nostra adesione - spiega il consigliere delegato all'Ambiente, Gianfranco Guerrini - intendiamo sostenere l'introduzione di un sistema di raccolta efficiente dei contenitori per bevande fondato proprio sul vuoto a rendere. Il metodo si basa sul versamento di un piccolo deposito cauzionale richiesto per contenitori monouso per bevande, che viene restituito al cittadino nel momento in cui il contenitore viene correttamente smaltito. Un aiuto concreto alla lotta contro la dispersione dei rifiuti sul territorio o il loro smaltimento non corretto".