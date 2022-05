SOTTO LA MOLE

Mr Facebook turista a Torino

Mark Zuckerberg, il fondatore del celebre social, e la moglie Priscilla, accompagnati da una guida d’eccezione, il presidente Stellantis Elkann, hanno visitato il Museo Egizio, degustato le praline di cioccolato Peyrano e pranzato al Cambio

Mark Zuckerberg, il fondatore di Facebook, è a Torino, insieme con la moglie Priscilla. Accompagnati da John Elkann, presidente di Stellantis ed Exor, hanno visitato la storica Cioccolateria Peyrano. Mark e Priscilla, dopo aver visitato il Laboratorio e degustato le praline torinesi, hanno ricevuto il loro “Interoperable Hot Chocolate kit”, un kit one-off per creare la cioccolata calda sia nel mondo fisico sia nel metaverso. Nel tour torinese, Zuckerberg, presidente e ceo di Meta, ha pranzato al ristorante del Cambio, il ristorante preferito di Cavour, per scoprire la cucina torinese, in un periodo in cui il capoluogo subalpino è al centro della scena per l’Eurovision song contest. “Una Meta-visita oggi a pranzo”, ha scritto lo chef stellato Matteo Baronetto, in un post su Instagram accompagnato da una foto. Nel suo tour c’è anche stata la visita al Museo Egizio. La città di Torino non è la prima tappa del viaggio di Zuckemberg in Italia, l’inventore di Facebook era stato fotografato lunedì con la moglie a Siena.