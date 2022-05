Cesana dichiara guerra ai rifiuti, rimuoverli o sanzioni

Il Comune di Cesana Torinese dice stop all'abbandono di rifiuti sul territorio comunale sia su suolo pubblico che privato. "In alcune aree sono presenti accumuli indiscriminati di materiali vari che danno del nostro Comune una cattiva immagine, sia ai turisti che frequentano la nostra cittadina e le sue borgate, sia agli automobilisti in transito", osserva il sindaco Roberto Vaglio, che invita gli autori di questi depositi e i proprietari dei terreni "a rimuovere tutte le situazioni di degrado entro la fine di maggio". Dopo scatteranno le sanzioni previste dalla legge. "Non può essere accettato che certe situazioni di degrado si protraggano da anni - aggiunge il primo cittadino - Cesana Torinese è una località la cui economia negli ultimi decenni ha orientato i propri interessi prettamente in ambito turistico e che, tra le prime in Italia, agli inizi del nuovo secolo aveva ricevuto la certificazione ambientale UNI EN ISO 14001 del proprio territorio quale riconoscimento per l'attenzione prestata alle problematiche legate alla salvaguardia ambientale. Dispiace quindi constatare che chi frequenta il nostro territorio o anche solo lo percorre debba trovarsi, a volte, di fronte a situazioni di disordine e sporcizia che minano l'immagine della nostra località che è ospita alcune manifestazioni di carattere internazionale, come il passaggio del Giro d'Italia e/o del Tour de France o nazionale, come la gara automobilistica Cesana- Sestriere ed il passaggio della gara ciclistica Sestriere- Colle delle Finestre".