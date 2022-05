Un cargo per Palenzona

Dicono che... siano in pochi a ricordare tutti gli incarichi di Fabrizio Palenzona. Non solo perché sarebbe più breve declamare un cantico della Divina Commedia, ma soprattutto per il continuo arricchimento dell’elenco di poltrone. L’ultima, in ordine di tempo, è quella di presidente di BCube Air Cargo. Leader nella logistica integrata, fondata a Casale Monferrato nel 1952 dalla famiglia Bonzano, BCube è cresciuta fino a diventare un operatore globale con un fatturato nel 2021 superiore a 530 milioni di euro. Quello del cargo è uno degli asset principali. E Big Fabrizio è salito a bordo.