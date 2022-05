Pnrr: Torino, 8,7 milioni per nuova scuola Circoscrizione 6

È stato approvato l'intervento, del valore di oltre 8,7 milioni finanziati nell'ambito del Pnrr-Next Generation Eu, per la riprogettazione della scuola secondaria di primo grado Bobbio di via Santhià a Torino, nella Circoscrizione 6. L'intervento prevede la sostituzione dell'attuale edificio, ormai inadeguato in termini di comfort, qualità ambientale, efficienza energetica e dotazioni funzionali, che sarà sostituito da una nuova struttura che soddisfi appieno gli standard qualitativi si sicurezza, inclusivià, sostenibilità, avanzamento tecnologico. "La nostra idea di scuola - sottolinea l'assessora comunale alle Politiche educative e all'Edilizia scolastica, Carlotta Salerno - e' quella di una comunità che, attraverso un patto culturale con il territorio, collabora per estendere l'offerta, formativa e non, anche al di fuori dell'orario scolastico. A ciò si accompagna la convinzione dell'importanza di un'edilizia sempre più sostenibile e orientata all'economia circolare. Sarà il ministero dell'Istruzione ora a bandire il concorso di progettazione per la realizzazione dell'opera, che prevederà la fine dei lavori entro il 30 giugno 2026 - aggiunge - e chiederemo con forza che tutta la comunità scolastica venga ascoltata nella progettazione".