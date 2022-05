Eurovision: sale l'attesa, più di 4 miliardi visualizzazioni

A pochi giorni dall'inizio del festival musicale internazionale, sono già oltre 4 miliardi le visualizzazioni per #Eurovision e 420 milioni quelle per #Eurovision2022. Numeri che evidenziano quanto la passione della community per l'evento - di cui TikTok è Official Entertainment Partner - sia in costante ed effervescente crescita. E, aspettando il 10 maggio, giorno che darà il via ufficiale alla competizione, sono in corso i rehearsal dei Paesi in gara che hanno già calcato il palco torinese. Oltre 8 milioni le visualizzazioni complessive dei primi video pubblicati sul profilo di Eurovision (@eurovision) e tre i paesi che salgono sui gradini del podio per numero di visualizzazioni: Ucraina (Kalush Orchestra, "Stefania") oltre 1.4 milioni di visualizzazioni, Serbia (Konstrakta, "In Corpore Sano") con 1.3 milioni di visualizzazioni, Albania (Ronela Hajati,"Sekret") con oltre 609 mila visualizzazioni. Si preparano anche i conduttori italiani della 66/a edizione, ispirata al tema "The Sound of Beauty", Alessandro Cattelan (@alecattelan), Laura Pausini (@laurapausini), Mika (@mikatiktok).