Iren: Armani, conosco Dal Fabbro, lavoreremo bene insieme

"Ci conosciamo bene da molti anni, è stato consigliere in Terna quando c'ero io, ma in realtà ci conoscevamo già prima quando era in Enel, poi in Snam come presidente. Lavoreremo sicuramente bene insieme". Così l'ad di Iren, Gianni Vittorio Armani, ha risposto ai giornalisti che, a margine di un incontro a Torino di Eurovision, gli hanno chiesto dei suoi rapporti con il neo presidente di Iren Luca Dal Fabbro. "Le carriere contano fino a un certo punto, Iren può crescere tantissimo come possono crescere i territori e fare cose eccezionali come sta facendo adesso Torino - aggiunge -. Il nostro obiettivo è crescere insieme ai territori e crescere con un orizzonte nazionale".