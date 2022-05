Covid: in Piemonte 1.014 casi, tasso positività al 7,9%

Sono 1.014 i nuovi casi di Covid in Piemonte riportati dall'aggiornamento della Regione. Il tasso di positività, rispetto ai 12.862 tamponi diagnostici processati, e' del 7,9%. I ricoverati nei reparti ordinari sono 659, come ieri, mentre in terapia intensiva si registra un aumento di 3 pazienti, che porta il totale a 22. Tre i decessi.