Iren acquisisce il controllo di Valle Dora Energia

Iren Energia, società del Gruppo Iren, ha acquisito il controllo di Valle Dora Energia S.r.l., società operante nel settore idroelettrico con 16,6 MW di potenza installata. Iren Energia passa infatti dal 49,0% al 74,5%, dopo essersi aggiudicata le quote poste in vendita dai comuni di Chiomonte e Susa. Il restante 25,5% è mantenuto in capo ai comuni di Salbertrand ed Exilles. Le centrali idroelettriche di Valle Dora Energia S.r.l., recentemente rinnovate con un investimento di oltre 20 milioni di euro ed entrate nuovamente in servizio nel secondo semestre 2020, assicureranno sino al 2046 una produzione di energia rinnovabile di 30 milioni di kWh, il consumo annuo equivalente di 10.000 utenze domestiche. Si tratta di un'operazione in linea con il piano industriale del Gruppo Iren e orientata a consolidare la crescita dell'azienda nella produzione di energia da fonti rinnovabili nelle aree di riferimento, confermando la vocazione territoriale delle iniziative pianificate.