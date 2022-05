Torino: Fiaip, in aumento compravendite e prezzi in risalita

Il mercato immobiliare inverte la rotta a Torino, al terzo posto nel 2021 tra le città d'Italia, dopo Milano e Roma, per numero di compravendite: 36.860 nell'intera provincia con una crescita del 31,5% e 15.224 in città (+28%) Anche i prezzi sono in risalita: in aumento dell'1,5% a Torino, per la prima volta anche nelle periferie e dell'1% nei comuni della provincia. Lo rileva l'Osservatorio del mercato immobiliare degli agenti aderenti alla Fiaip Torino (Federazione italiana agenti immobiliari professionali). "Il mercato della casa è ripartito, anche grazie alle opere di riqualificazione con i bonus. Un ottimo risultato non solo rispetto al 2020, che ha visto la frenata con un -8,6%, ma anche rispetto al pre-pandemia. Infatti, nella sola città di Torino l'aumento è stato dell'11% sul 2019, mentre in provincia si è registrato il +27%".commenta Claudia Gallipoli, presidente della Fiaip Torino. Il settore commerciale nel 2021registra un forte incremento nelle compravendite e molti negozi diventano abitazioni. La stima di crescita è di un +26,6% (1.023 compravendite) rispetto al 2020 (808 transazioni). Ma l'andamento è positivo anche in confronto al 2019 con il +14%. Il 60% degli agenti immobiliari aderenti alla Fiaip ritiene che nonostante il contesto negativo il 2022 avrà un andamento migliore rispetto al 2021. La casa viene considerata un bene rifugio con un aumento delle vendite di bilocali. Per quanto riguarda i prezzi, il 50% degli operatori del settore pensa che i prezzi resteranno stabili, senza contrazioni né salite, con variazioni tra il -1 e il +1 per cento.