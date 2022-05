Coldiretti Cuneo, Enrico Nada è il nuovo presidente

Enrico Nada, vitivinicoltore di Treiso 38enne, è il nuovo presidente di Coldiretti Cuneo. L'ha eletto oggi a larghissima maggioranza l'Assemblea provinciale che ha anche votato il nuovo Consiglio direttivo di Coldiretti, la maggiore Organizzazione di imprese agricole con oltre 30.000 associati nella Granda, pari all'85% delle aziende cuneesi operanti in agricoltura. Laureato in viticoltura ed enologia, Nada guida l'azienda vitivinicola di famiglia sulle colline di Treiso. "In un momento storico complicato come quello che stiamo vivendo, che ripropone questioni irrisolte e lancia sfide inedite, l'agroalimentare cuneese rappresenta una certezza da cui partire per far crescere economia ed occupazione ma anche per tutelare l'ambiente, il territorio e la sicurezza dei cittadini. Lavoreremo per un sistema in grado di offrire prezzi più giusti ai produttori, filiere legate al territorio, meno burocrazia e più competitività".