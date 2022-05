Ricerca: Università di Torino terza nella classifica Anvur

L'Università di Torino, secondo la classifica stilata dall'Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca (Anvur) è al terzo posto tra gli atenei italiani per numero di Dipartimenti di eccellenza, per qualità della ricerca e anche per la valutazione della ricerca dei neoassunti. Anvur ha infatti reso noto la classifica che ha identificato i primi 350 migliori Dipartimenti a livello nazionale. Anche sotto il profilo della formazione alla ricerca, l'Ateneo torinese si è classificato al secondo posto tra le università di grandi dimensioni, dietro al Politecnico di Milano. Di rilievo anche il posizionamento nelle attività rivolte al territorio e alla società, la cosiddetta "terza missione", per le quali l'Ateneo è attivo su tutti gli ambiti del trasferimento tecnologico e del public engagement. "Questi risultati - si legge in una nota - confermano il ruolo di UniTo come centro produttivo di un sapere all'avanguardia. Le scelte strategiche a sostegno della ricerca e la presenza di centri e laboratori avanzati stimolano l'attività delle ricercatrici e dei ricercatori, incoraggiando le collaborazioni interdisciplinari e intersettoriali e favorendo la presenza in rilevanti network nazionali e internazionali. L'Università di Torino, come previsto dalla Legge di Bilancio 2017, potrà quindi beneficiare di una rilevante dotazione finanziaria per il quinquennio 2023-2027, che permetterà nuovi investimenti in capitale umano, infrastrutture e attività di alta qualificazione".