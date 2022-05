Ciapapuer di Ruffino

Dicono che… per qualcuno sia solo una patacca, per altri un riconoscimento di cui andare fieri. Fatto sta che la neo deputata di Azione Daniela Ruffino pare stia facendo il giro delle feste paesane, presentandosi anche laddove non viene invitata, per omaggiare di qua e di là personalità più o meno illustri, soprattutto della sua Val Sangone, con una specie di medaglia della Camera che in verità sembra un semplice fermacarte. Un po' come faceva ai tempi (suoi) gloriosi Giampiero Leo che costringeva il povero assistente Sergio Panizza a caricarsi kili di volumi illustrati da donare durante le sue visite. Le elezioni politiche sono imminenti e con questi chiari di luna è meglio presidiare il territorio, E così l'onorevole di Giaveno distribuisce copiosi riconoscimenti “per la dedizione e l’abnegazione”, “il talento e la generosità” dimostrate da questo e da quello.