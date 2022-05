Stellantis: Napolitano, porteremo Lancia fuori dall'Italia

"Porteremo Lancia fuori dai confini dell'Italia". Lo ha detto il ceo Luca Napolitano illustrando la strategia di rilancio nella prima "conferenza stampa internazionale" del brand con l'80% dei giornalisti provenienti dall'estero. "Il nostro piano, semplice e ben strutturato, riporterà Lancia a essere un marchio credibile e rispettato nel segmento Premium. In Italia, ma non solo. Il nostro piano avanza velocemente e oggi sono molto orgoglioso di annunciare che Lancia è pronta per l'Europa!l", ha spiegato Napolitano. "Lancia, Alfa Romeo, Ds e Maserati hanno l'obiettivo di quintuplicare i profitti e di lavorare insieme per rafforzare l'offerta premium di Stellantis in Europa".

La nuova Ypsilon, che in Italia arriverà a inizio 2024, sbarchera' in Francia, Olanda, Belgio, Germania e Spagna, nella prima metà del 2024. "Al di fuori dell'Italia, ci stiamo muovendo in modo direi sincronizzato con Alfa Romeo e Ds" ha spiegato Napolitano. Al di fuori dell'Italia ci saranno circa 100 concessionari nelle 60 maggiori città europee con un uso massiccio del mondo digitale. "Ci aspettiamo che il 50% delle vendite avvenga online" ha detto il ceo di Lancia.