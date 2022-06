Prove da sindaco

Dicono che… a Novara in tanti stiano facendo un pensierino sul “dopo Canelli” e quando arrivano i giorni di festa c’è chi fa le prove generali con la fascia tricolore. Prima fra tutti, neanche a dirlo, la vicesindaca di Fratelli d’Italia Marina Chiarelli, che tra un inciampo e l’altro, prosegue il suo cammino al fianco del sindaco leghista, immaginando un giorno di poterne prendere il testimone. Per la Festa della Repubblica non ha mancato di farsi immortalare davanti a un trionfo di ortensie che hanno aggiunto il lilla al tricolore che sfoggiava addosso. Poi il lungo giro di celebrazioni per la città, la fascia sempre in bella vista, in attesa di poterla indossare da titolare e non in vece di qualcun altro.