Mini Olimpiadi, fiaccola attraversa la Valle Chisone

Serata di festa in Val Chisone per il passaggio della fiaccola delle Mini Olimpiadi Valle a Villar Perosa. La staffetta dei tedofori partita da Pragelato ha raggiunto tutti i Comuni della Valle Chisone. Una cerimonia che simboleggiato la forte unità di tutto il territorio della valle ed è stata l'occasione a Pragelato, per ricordare l'alpinista Patrik Negro, scomparso lo scorso in un tragico incidente sulle montagne, "che è stato sempre stato vicino ai giovani. Anche, e soprattutto, nella preparazione delle scorse edizioni delle Olimpiadi di Valle", sottolinea l'amministrazione comunale. Nel programma delle Mini Olimpiadi di valle gare di nuoto (disputate il 4 giugno) e atletica leggera (11 e 12 giugno).