Po in secca, riprese operazioni di taglio della vegetazione

Continuano nel Po gli interventi per eliminare la vegetazione acquatica che, complice il caldo eccezionale e le condizioni di siccità, quest'anno è proliferata in maniera anomala già dai mesi primaverili. Le operazioni di taglio da parte dei tecnici del Comune, sono partite nelle scorse settimane nel tratto compreso tra la passerella Turin Marathon e il Ponte Isabella, e dopo la sospensione dovuta allo svolgimento degli Special Olympics, si concentreranno in questi giorni nel tratto compreso tra i ponti Vittorio Emanuele I e Umberto I, per concludersi il 23 giugno. Una terza e ulteriore fase di lavori è prevista a inizio luglio.