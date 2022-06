Comunali: Cuneo, dopo 10 anni M5s esce dal consiglio comunale

Ufficiali i risultati del voto amministrativo a Cuneo di domenica 12 giugno. Sarà ballottaggio domenica 26 giugno tra Patrizia Manassero (centrosinistra) che ha ottenuto il 46,95% delle preferenze (11.319 voti), e Franco Civallero (centrodestra) con il 19,84% (4783 voti). L'affluenza è stata del 54,5%, con 669 schede nulle e 239 bianche. Pd primo partito in città con il 17,99% dei voti, Centro per Cuneo la prima lista civica (15,86%, sempre a sostegno di Manassero); Fratelli d'Italia (6,15%) ha superato la Lega (6,01%), mentre il Movimento 5 Stelle dopo 10 anni esce dal consiglio comunale: la candidata Silvia Cina ha ottenuto l'1,67% delle preferenze. A Mondovì eletto sindaco Luca Robaldo, 36 anni, capo della segreteria di Alberto Cirio e assessore comunale uscente: per lui il 52,5% dei voti e 10 seggi in Consiglio comunale. Poi Enrico Rosso (centrodestra) con 25,8% (2 consiglieri) e Enrico Ferreri (21,7%, 2 consiglieri). Ballottaggio invece a Savigliano con Antonello Portera (ex 5 Stelle, ora sostenuto da 4 liste civiche) che ha ottenuto il 35,02% dei voti e se la vedrà con Gianfranco Saglione (28,67%, sostenuto da Pd e 3 liste civiche). A Savigliano erano candidati anche Gianluca Zamperdi (centro destra, 22,8%) e il sindaco uscente ex Pd Giulio Ambroggio (13,5%).