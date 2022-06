Poggio non è la preferita

Dicono che… mentre il governatore Alberto Cirio è riuscito a fare il pieno di voti anche a Cravanzana, un paesino abbarbicato su una collina in Alta Langa, dove si è candidato “per spirito di servizio”, l’altro componente della sua giunta impegnato in questa tornata amministrativa si stia leccando le ferite. Si tratta dell’assessore al Commercio Vittoria Poggio che nella sua Alessandria, nonostante la candidatura da capolista, è arrivata quinta nella formazione della Lega, con sole 163 preferenze, addirittura fuori dal Consiglio in caso di vittoria del centrosinistra. E sempre a proposito di preferenze che dire dell’exploit dell’ex sindaca Rita Rossa, prima eletta nel Pd a furor di popolo con 783 voti? Beh quello che si dice lo sanno tutti, che sta facendo le prove generali per prendere il posto di Mimmo Ravetti a Palazzo Lascaris.