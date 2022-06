Siccità: Cirio, razionare acqua di giorno non è su tavolo

"Stiamo facendo un coordinamento, circa un centinaio di Comuni si sono già attivati con ordinanze e razionano l'acqua soprattutto nel periodo notturno, dando priorità di utilizzo". Lo ha affermato il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio, intervenendo a Sky TG24, a proposito dell'emergenza siccità. "Razionare l'acqua anche di giorno non è un'ipotesi sul tavolo - ha spiegato - al momento si stanno adottando in via precauzionale queste misure per non arrivare allo stato di emergenza reale, quindi ad essere costretti a razionamenti durante il giorno". "Però si tratta di ipotesi che vanno vagliate giorno dopo giorno" ha concluso.