Banche: morto Pierfranco Risoli, già vicepresidente della Bre

È morto a Cuneo Pierfranco Risoli, originario di Bernezzo, 77 anni e fino al 2016 vicepresidente della Banca regionale europea. Prima ancora era stato nel consiglio di amministrazione e vicepresidente della Fondazione Crc di Cuneo. Risoli è stato uno degli esponenti più in vista della sinistra della provincia di Cuneo, revisore dei conti per il Comune di Cuneo e la Provincia, ma anche docente alle facoltà di Scienze politiche ed Economia dell’Università di Torino. Si era laureato in Economia a Torino ed era stato consulente di decine di enti pubblici e società in materia di bilancio e contratti.