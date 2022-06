Siccità: Piemonte, minimo storico invasi, ridotti fino 50%

La situazione in Piemonte indica che gli invasi sono al minimo storico e mostrano una riduzione media del 40% o addirittura del 50% rispetto alla media storica. È emerso dall'incontro con gli operatori del comparto idroelettrico, convocato a stretto giro dopo la conclusione dei lavori del tavolo permanente per l'emergenza idrica istituito dal presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, e coordinato dall'assessore all'Ambiente, Matteo Marnati, da cui è emersa la massima disponibilità alla collaborazione e la volontà di cooperare con i consorzi irrigui.

A seguito dell'approfondimento sull'emergenza, secondo quanto fa sapere la Regione Piemonte, è emersa anche l'esigenza di portare avanti la realizzazione degli invasi - in Italia risultano essere circa 1.000 le richieste - "motivo per il quale appare necessario accelerare e sul punto l'assessore annuncia la volontà di farsi portavoce presso il Governo per la costituzione di un tavolo dedicato". Incontrate anche le Province ed è emerso che "alcune hanno già messo in campo azioni per gestire l'emergenza. Tuttavia - viene evidenziato - occorre costituire un coordinamento di supporto per definire linee guida e procedure armonizzate sul territorio". Coordinamento che viene assunto dalla Regione, che si rende disponibile a supportare le Province nella gestione dell'emergenza idrica. "Si stanno infatti costruendo ulteriori linee di indirizzo - afferma l'assessore - per dare alle Province miglior supporto per rispondere all'aggravarsi di queste ore dell'emergenza".