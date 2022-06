Torino: Russi (M5s), nuove nomine nuova invasione di politici

Come accaduto per le precedenti, anche l'ultima tornata di nomine nelle società partecipate torinesi non manca di destare polemiche. A muovere nuovamente critiche è il capogruppo M5s in Comune, Andrea Russi per il quale "continua l'invasione dei politici, e dei loro parenti, nelle partecipate del Comune per mano di Lo Russo. In quest'ultima infornata - rileva Russi - è il turno di Michele Paolino (Pd), in Gtt, e di Massimo Guerrini (Modreati) e Passoni (fratello) (dell'ex assessore di centrosinistra ndr) in Infra.To, nomine rese possibili anche grazie una modifica dell'asset aziendale di Infra.To, che passa da un amministratore unico a un Cda di tre persone, ovvero gettoni e compensi in più". "Ormai ho perso il conto - ironizza Russi -. Questa volta, inoltre, spunta anche un possibile conflitto di interesse, ed è quello di Serena Lancione, direttrice di Bus Company e ora nominata amministratore delegato di Gtt. Nonostante la recente modifica del regolamento nomine, il possibile conflitto di interesse resta, e ne chiederò conto al sindaco in Sala Rossa", annuncia il pentastellato.