Pnrr: Ruffino (Azione), interrogazione su comuni torinese rimasti fuori

"Perché nessuno dei 314 comuni dell'area metropolitana di Torino è rientrato nella graduatoria del bando sulla riqualificazione dei borghi legato ai fondi del Pnrr? Il Presidente Cirio e il Sindaco Metropolitano Lo Russo cosa ne pensano e soprattutto cosa hanno intenzione di fare al riguardo? Ho deciso di presentare in Parlamento un'interrogazione e un odg. E' proprio in momenti di questo tipo, che la collaborazione tra istituzioni non puo' venire meno. Mi farò portavoce di questa causa, fino a quando non otterrò risposte chiare su cosa non abbia funzionato". Lo dichiara la deputata di Azione Daniela Ruffino.