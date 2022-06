BALLOTTAGGI

Savigliano, trionfa l'ex grillino Portera

Fuori dai giochi il sindaco uscente Giulio Ambroggio, vecchia militanza di sinistra che ha rotto con i dem e corso senza simbolo al primo turno

È l’ex grillino Antonello Portera il nuovo sindaco di Savigliano. Il candidato civico ha ottenuto 4.830 voti, pari al 64,97%, contro i 2.604 del candidato del centrosinistra, Gianfranco Scaglione, ex assessore Pd, fermo al 35,03%.

Al primo turno Portera aveva raccolto al primo turno il 35,3%, mentre Scaglione si era fermato al 28,7%. Fuori dai giochi il sindaco uscente Giulio Ambroggio, vecchia militanza di sinistra che ha rotto con i dem e ha corso senza simbolo al primo turno. A decretare, però, il successo di Portera sono stati gli elettori del candidato di centrodestra Gianluca Zampedri, rimasto fuori dal ballottaggio per qualche centinaio di voti. Mentre Scaglione perde voti tra il primo e il secondo turno, passando da 2.741 a 2.604, Portera ne ha portati a casa ben millecinquecento in più: da 3.348 a 4.830. Una dinamica per certi versi simile a quella già vista a Torino nel 2016, quando sinistra e destra sono andate verso il candidato grillino (in questo caso ex grillino) pur di penalizzare il centrosinistra.