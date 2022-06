BALLOTTAGGI

Il Pd espugna Omegna: Lega ko

Ribaltato il risultato del primo turno. Il sindaco leghista uscente Marchioni perde il duello con Soressi. Una tranvata per il capogruppo del Carroccio in Regione Preioni e il suo sodale Montani

Vince a sorpresa il centrosinistra anche a Omegna l’unico centro al ballottaggio nel Vco. Il candidato del Pd Alberto Soressi ribalta il risultato del primo turno e supera il sindaco uscente della Lega Paolo Marchioni. Siressi ha chiuso con il 51,72% dei voti (2.419 in termini assoluti) contro il 48,28% dell’avversario (2.258), sostenuto da tutto il centrodestra. Marchioni si presentava con il 38,8% del primo turno, mentre il nuovo sindaco non era andato oltre il 33,8%. Così il Pd espugna una delle roccaforti della Lega nel Verbano Cusio Ossola: una dura sconfitta per il capogruppo del Carroccio a Palazzo Lascaris, Alberto Preioni, e per il suo sodale, il senatore Enrico Montani.

Al ballottaggio Soressi ha ottenuto oltre cinquecento voti in più rispetto al primo turno, in gran parte evidentemente provenienti dal terzo classificato di due settimane fa, Daniele Berio, che aveva chiuso con il 22,87% (1.280 voti assoluti).