Tra Verdini e Salvini un posto in Sitaf

Dicono che… abbiano tentato di far passare sottotraccia la sua nomina, quasi fosse una pratica di routine, eppure Francesco Rizzo designato da Anas nel cda di Sitaf è tutt’altro che un carneade qualunque. Per quanto sconosciuto ai più e completamente a digiuno di faccende autostradali, questo avvocato nato in Brasile e residente a Marina di Carrara di certo può vantare ottime relazioni, soprattutto con l’inner circle di Matteo Salvini. Ex socio di Tommaso Verdini, rampollo dell’ex luogotenente delle retrovie berlusconiane, e legale di fiducia della sorella Francesca, first lady del leader della Lega, Rizzo viene descritto come un giovane ambizioso e rampante, cresciuto alla corte dell’ex sottosegretario alla Giustizia del governo Renzi, Cosimo Ferri, di cui è stato tra i più stretti collaboratori al ministero di via Arenula.