Ballottaggi: Costa (Azione), in Piemonte centro determinante

"In Piemonte i sindaci di Cuneo e Alessandria si affermano grazie al sostegno determinante del centro e di Azione. Nella Granda la lista centro per Cuneo, in cui si riconosce Azione, ha realizzato il 16%, ad Alessandria Giovanni Barosini, vicesegretario di Azione, ha ottenuto al primo turno il 15%". Così il deputato cuneese Enrico Costa, vicesegretario di Azione. "Si tratta - sottolinea Costa - di numeri fondamentali in sede di ballottaggio: gli elettori premiano, anche a livello locale, chi non si arrocca su posizioni radicali, ma dialoga con le forze liberali".