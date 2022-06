Aborto: Icardi, garantito a Ciriè, oltre a Ivrea e Chivasso

In Piemonte gli interventi di interruzione volontaria di gravidanza, "sono garantiti a Ciriè, oltre che a Ivrea e Chivasso": lo ha sottolineato oggi in Consiglio regionale l'assessore alla Sanità della Giunta Cirio, Luigi Icardi, rispondendo a una interrogazione. Icardi lo ha detto ricordando che "dal 15 febbraio scorso, a fronte della riorganizzazione pianificata dal Dipartimento Materno Infantile", è stato superato il problema di Ciriè, dove l'aborto era di fatto impossibile a causa dell'obiezione di coscienza di tutti i ginecologi in forze nel presidio. "L'introduzione di questo servizio nella struttura di Ciriè - ha spiegato Icardi - è andata a completare un'offerta già presente nella stessa Asl To4 presso gli ospedali di Ivrea e Chivasso, confermando l'attenzione della Sanità regionale per la tutela della maternità e la salute della donna".