Icardi "ragiona" con Preioni

Dicono che… si siano intrattenuti un po’ l’assessore alla Sanità della Regione Luigi Icardi e il capogruppo della Lega Alberto Preioni. Al tavolino di una focacceria ligure in via Porta Palatina, a Torino, i due hanno parlottato amabilmente tra lo struscio di cittadini e turisti. E chissà quale fosse l’argomento di discussione: forse l’ospedale unico del Vco, argomento che ha provocato una sollevazione tra i sindaci della zona, compresi quelli di centrodestra come dimostra la lettera pubblicata dallo Spiffero del primo cittadino di Domodossola Lucio Pizzi. In attesa di trovare una soluzione, Icardi ci ha bevuto su.