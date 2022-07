POLVERE DI (5) STELLE

"Il M5s deve uscire dal governo", Airola detta la linea a Conte

Il senatore torinese è categorico: "Le fragole sono marce". Qualunque cosa voglia dire per lo sciroccato parlamentare grillino è tempo di levare le tende. Telefonata tra Draghi e il fu avvocato del popolo che si vedranno lunedì. Ma non succederà nulla

Con Mario Draghi avremo “un colloquio telefonico oggi e ci incontreremo poi lunedì”. Il presidente del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte, a margine dell’iniziativa della Cgil “Il lavoro interroga”, conferma i prossimi contatti col premier. Una cosa è certa, dopo gli annunci bellicosi delle scorse ore il fu avvocato del popolo ha abbassato le armi e nessuno crede all’uscita dei Cinquestelle dal governo e neppure di un loro appoggio esterno. “Ne parliamo lunedì”, ha risposto Conte ai giornalisti che chiedevano lumi sui suoi intendimenti.

Chi, invece, non ha dubbi su ciò che i grillini dovrebbero fare è il senatore torinese Alberto Airola: “Dopo i recenti fatti, primo tra tutti il comportamento ambiguo del premier Draghi sulle proprie dichiarazioni in merito a Giuseppe Conte, la frustrazione e l’insofferenza dei nostri elettori per un governo che smantella sistematicamente i nostri obiettivi politici, nel mio ruolo di portavoce, non posso che manifestare pubblicamente la mia vicinanza e il mio sostegno a Giuseppe Conte ma nel contempo rappresentare con forza l’istanza d’uscita da questo governo, voluta fortemente dal nostro popolo. Le fragole sono marce”.