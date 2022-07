CINQUE CERCHI

A Torino manca un'idea (così riciccia le Olimpiadi)

Dopo quelle fatte nel 2006, quelle mancate del 2026 ora l'ultima suggestione sono i Giochi estivi del 2036. Quanta fantasia! In Sala Rossa l'ordine del giorno che impegna Lo Russo a portare sotto la Mole la kermesse

Torino ci riprova, un po’ per noia un po’ per celia. La Sala Rossa ha approvato un ordine del giorno – prima firmataria la consigliera di FdI Paola Ambrogio – con cui l’aula chiede al sindaco Stefano Lo Russo e alla sua giunta di farsi promotori, verso la Regione e il Governo, della candidatura del capoluogo piemontese per i Giochi del 2036. Come in un déjà-vu, il sogno olimpico ricorre periodicamente e poi vuoi mettere la soddisfazione di rimarcare la distanza da quei Cinquestelle che cinque anni fa i cinque cerchi se li sono lasciati sfuggire. Allora sì che il bis era possibile e invece Torino ha lasciato Milano e Cortina oneri, onori ma soprattutto una pioggia di milioni.

L’odg è passato con ampissima maggioranza, 30 voti a favore e 2 contrari. Per quello che vale. Torino, infatti, non ha possibilità di ospitare i Giochi estivi del 2036, non avrebbe le risorse per realizzare gli impianti e la forza per mettere in piedi una manifestazione di quel tipo. Potrebbe mettersi a rimorchio di Roma, Firenze e Bologna che già ne discutono da un po’. Possibile? Mah. Pare tanto un pour parler in attesa che il neo super dirigente dei grandi eventi Dario Destefanis porti sotto la Mole qualche manifestazione di rango.

Soddisfatta la consigliera Ambrogio, che sottolinea come oggi sia stato fatto “il primo passo di quella che sarà una lunga maratona. Adesso è il momento che la Giunta e il Consiglio collaborino per portare avanti un progetto credibile e autorevole che consenta a Torino di competere per l’assegnazione dei Giochi”. Poi prosegue: “Sicuramente la nostra città, da sola, non potrà farsi carico dell’intero evento ma con l’atto approvato oggi tendiamo la mano ad altre città italiane interessate all’organizzazione delle Olimpiadi”.