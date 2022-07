Stellantis: Cirio, preoccupazione su auto c'è sempre

"La preoccupazione sul tema auto c'è da anni, è pluriennale, e deve essere una preoccupazione che associa la parte di noi istituzione a un livello di attenzione massima e assoluta. Ed è quello che noi, per essere ancor più attenti, facciamo in due, cioè insieme al sindaco di Torino". Così, a margine della presentazione del Piano della mobilità ciclabile regionale, il presidente della Regione Alberto Cirio, interpellato sulla situazione occupazionale di Stellantis. "È il motivo per cui noi entro fine mese - ricorda - avremo un faccia a faccia con Stellantis che è proprio finalizzato sia a verificare l'avanzamento dei lavori dell'incontro che facemmo a fine marzo, sia anche, naturalmente, per avere le informazioni di dettaglio su queste situazioni".