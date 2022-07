Stellantis: verso cessazione joint venture con Gac

Stellantis e Gac hanno avviato trattative per la cessazione della joint venture che produce e distribuisce i prodotti Jeep in Cina. Le due società procederanno alla "ordinata cessazione" della produzione locale di Jeep, mentre Stellantis riconoscerà un onere di svalutazione non monetario di circa 297 milioni di euro nei risultati del primo semestre 2022. Stellantis, che avrebbe dovuto acquisire una quota di maggioranza nella joint venture, punterà sulla distribuzione di prodotti d'importazione per il marchio Jeep in Cina e rafforzerà l'offerta di veicoli elettrificati.