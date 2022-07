Lega in festa!

Chissà se il sindaco di Domodossola Lucio Pizzi, dopo aver mandato a stendere la Lega e il suo capogruppo a Palazzo Lascaris Alberto Preioni, sarà presente al comizio di Matteo Salvini nella sua città alla festa provinciale del partito. L’appuntamento, in programma sabato sera alle 20,30, è il primo di quella che si annuncia una lunga e calda estate elettorale e secondo i rumors raccolti ai vertici piemontesi dovrebbe essere anticipato dalla riunione del direttivo regionale. Il titolo della kermesse già guarda alle urne e non solo a quelle nazionali: “Piemonte 2030, le idee della Lega per il futuro della regione”. Meno male, perché quelle del presente non le ha capite nessuno.