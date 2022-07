I voti di Corradino

Ci sono voti e voti. E anche a chi genuflettersi fa la differenza. Stavolta Claudio Corradino ha puntato in alto, molto, decisamente più che in passato. Il sindaco di Biella immortalato in ginocchio ai piedi di Matteo Salvini, mostra oggi la fotografia che testimonia l’impresa e la fatica nel tirar fin lassù, al santuario della Madonna Nera di Oropa, un bel bagaglio di trippa: “È stata molto più dura dell’altra volta, causa il peso aumentato e la pessima forma fisica, ma ce l’ho fatta a raggiungere la Nostra Regina, assolvendo così un voto di qualche tempo fa”, scrive a corredo dell’immagine che muove a stupore e pure un poco di ammirazione per cotanto peso e coraggio. Voti presi (con qualche grana giudiziaria al seguito nello svolgimento dell’incarico) e voti fatti (su cui prevale il rispetto del privato), certo un po’ di penitenza – e dalla foto non sembra essere mancata – non guasta, dopo quella genuflessione, poi... Imperdonabile. Manco facendo tutto il cammino di Compostela.